沙利文：尋求美陸共存　反對改變台灣現狀

美國傳媒周日（7日）播出白宮國家安全顧問沙利文的專訪，他指拜登政府不尋求圍堵中國大陸及改變其體制，「這不是冷戰」，希望兩國可在國際體系合作，同時承認雙方會繼續競爭。他說華府恪守「一中政策」及《台灣關係法》，反對任何人單方面改變台灣現狀，會持續協防台灣。

沙利文表示，審視美陸關係的正確方法是華府有否制訂與北京有效競爭之框架，讓美國捍衞及加強在印太地區以至全球的利益，總統拜登執政以來在這方面有好表現，從內政重整美國實力，並與歐洲盟友在貿易及科技議題合作，確保大陸不能剝削美歐市場，同時加強與印太盟友的安全、經濟及科技合作，展示陸方對美國盟友施壓是不會成功。他強調美陸關係重點不是雙方是否簽訂協議，但美國的確期望大陸在氣候問題承擔責任。

沙利文續指，拜登的對華政策目標是讓兩個大國可在國際體系合作，尋求讓美陸共存、更有利美國利益和價值。他稱，外界認為透過美國政策可從根本改變大陸體制是錯誤認知，現屆政府目標是塑造一個更有利美國及其盟友的國際環境。

至於台灣問題，沙利文認為台灣現狀符合兩岸、美國及區內其他國家的利益，華府繼續奉行「一中政策」及《台灣關係法》，反對任何人單方面改變現狀，對大陸動搖兩岸關係的安全及穩定表示關注。主持人問及一旦大陸攻台，美國會否根據《台灣關係法》協防台灣，沙利文拒絕回應假設性問題，僅重申美國有責任協防台灣，拜登政府會延續過往多年做法。他表明，華府目標是避免有人利用侵略等手段單方面改變兩岸現狀，美方政策是持續透過震懾及外交確保大陸不會侵台。