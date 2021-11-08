今年洪災造成590人死亡或失蹤　經濟損失達2406億人民幣

國務院新聞辦周一（8日）上午舉行新聞發布會，應急管理部副部長周學文在會上公布內地今年洪澇災害及有關救助情況。據稱，在今年前10個月間，洪災共造成5,890萬人次受災，590人死亡或失蹤，351.5萬人次須緊急撤離，20.3萬間房屋倒塌，造成的直接經濟損失達2,406億元（人民幣，下同，約2,968億港元）。

周學文指出，今年的洪災較往年嚴重。今年以來，應急管理部先後針對各地洪災啟動國家救災應急響應11次，其中對河南洪災的響應提升到二級。該部會同財政部累計下達21.86億元（約26.97億港元）中央自然災害救災資金，會同國家糧食和物資儲備局共調撥35萬件救災物資，保障災民的需要。

此外，出動國家綜合性消防救援隊伍25萬人次參與各地防汛抗洪搶險救援，並協助地方做好排澇、清淤、消毒等工作，幫助受災群眾恢復正常的生活秩序等。目前，應急管理部正會同財政部測算安排中央冬春救災資金，將給予今年洪澇重災省份一定的傾斜支持；並於近日會同國家糧食和物資儲備局，在寒潮來臨前，向部分省調撥23.7萬件棉被和棉大衣等救災物資，確保受災群眾安全溫暖過冬。

另外，消防救援局局長瓊色也在會上介紹電動單車的安全問題。他指出，今年以來，內地共發生1萬多宗有關電動單車的火災，並造成人命傷亡。他強調，消防將強化執法檢查，明確禁止電動單車在公共門廳、疏散通道、安全出口等地方停泊或充電，對拒不整改的最高可處罰1萬元（約1.2萬港元）。