國家林草局︰動員社會參與　嚴查野生動植物案件

國家林草局周一（8日）通報，該局野生動植物保護司近日已召開「2021年秋冬季候鳥保護工作調度會」，要求建立健全的執法機制，發揮各級林長和生態管護員的作用，同時動員社會各界力量參與野生動植物保護，嚴格督查督辦野生動植物違法案件。

當局強調，各級林草主管部門要主動提請當地政府，建立並牽頭落實打擊野生動植物非法貿易的聯席會議制度，推動全鏈條打擊野生動植物非法貿易活動；同時要壓實各級林長，特別是鄉級林長保護陸生野生動植物及其棲息地的屬地責任，加強對生態管護員的培訓，主動指導、監督生態管護員開展工作。

另外，各級林草主管部門要動員社會力量，特別是野生動植物保護組織和志願者，以及觀鳥組織和愛好者等，監督野生動植物棲息地和相關科學研究、人工繁育、展演展示、餐飲、交易、寄遞等場所，並主動舉報犯罪線索。國家林草局各派出機構也要切實履行好監督職能，督導轄區內野生動植物保護和違法案件查處情況。省級林草主管部門要按時向國家林草局報告本省林草系統及農業農村、市場監管、警方辦理野生動植物案件的情況。