男子體檢遭誘導接受治療　官方︰擬吊銷兩醫生執業證

涉事的「西安蓮湖大唐醫院」已被吊銷《醫療機構執業許可證》。

陝西西安市一名男網民近日向官媒投訴，指他日前到當地某醫院接受體檢時，醫生竟聲稱他的包皮過長、精子質量差、有早洩情況等，誘導他接受手術。事件引起輿論關注，西安市蓮湖區政府上周五（5日）回應稱，經調查，證實涉事機構有超範圍行醫、術中加價等違法情況，已責令其停業，同時吊銷其《醫療機構執業許可證》，並擬吊銷兩名醫生的《執業醫師證》。

內媒周一（8日）報道，該名男網民於上月31日在官媒的留言版中，向西安市委書記反映情況。據稱，他於上月25日到該醫院花了288元（人民幣，下同，約355港元）接受體檢，其後醫生聲稱其包皮過長需要割掉，又指其生殖器系帶過短需要加長，結果他又花了980元（約1,209港元）接受手術。未料，醫生及後又指他患上前列腺炎，又聲稱他早洩，需接受多項手術，結果他又繳獲了約1萬元（約1.2萬港元），並接受手術。

及後，醫生又指其精子質量差，可能會影響生育，護士又帶他去繳交了7,400元（約9,129港元）。至翌日，他繼續接受各項治療，收費約5,000元（約6,168港元）；甚至在表明現金不足後，醫生竟要求他借錢治療。男網民回家後，仍不停收到醫生微信，要求他繼續回去治療。他事後到公立醫院調查，才發現自己病情不嚴重，只需服藥，根本沒必要接受手術。

對此，區政府回應稱，在接獲反映後，區衛健局已成立調查專班，根據患者投訴線索立案調查，最後作出上述處分決定。另針對該機構其他違法違規行為，當局正進一步查處當中。

另據當地傳媒報道，涉事的為「西安蓮湖大唐醫院」，該院近日先後遭多名病患投訴，均與過度治療、誘導治療有關。