雙11海外網購亂象頻現　商家扮境外買手賣冒牌貨

鄰近「雙11」網絡購物節，內地監督部門嚴查在網購平台的海外代購行業，發現有賣家非身處境外，或出售冒牌產品等。另有網店協助賣家在網購平台認證成「全球購買手」。有消費者周一（8日）表示，購買冒牌產品後面臨維權難、索賠難的困境。

網購平台規定，成為全球購買手需要提供境外不少於6個月的護照證明。惟內媒指出，該規定存在賣家身份審核漏洞，甚至有商家在淘寶店上掛出服務，毋須提供任何身份證明信息，只需花費數百元人民幣，提供帳號，即可成功獲得認證。

有身處內地的賣家聲稱是全球購買手，出售內地產品或冒牌商品等。福建莆田有一些商家通過網購平台，將本地產品包裝成境外海淘產品出售。另有商家通過當地速遞點的關係，偽造「境外上線」的速遞單據，虛構香港、美國等地的發貨地點等。

莆田另有商家宣稱出售海外名牌產品，但大多是冒牌商品，涉及鞋子、皮帶、手袋等。內媒表示，目前很多產品的材質、包裝、標籤等都可以仿冒，假亂真，很難分辨。更有網店老闆與名牌實體專賣店合作，給予一定費用，發出正規發票，網購平台與消費者均難以辨認。

有大學教授表示，面對當前跨境代購糾紛解決過程所面臨的諸多困難，多數人會選擇放棄維權，獨自承受損失。若商品存在質量瑕疵，或對使用者造成損害，購買人想要維權時則會面臨著舉證難、鑑定難、索賠難等問題。