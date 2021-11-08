女子驚揭網戀情人為同性　侵佔公司資金替其還債

浙江紹興市一名王姓女子早前在網上認識一名鄭姓「男子」後，兩人墮下愛河；惟王某及後發現鄭某實為女兒身，仍然一往情深，甚至侵佔公司資產助對方還債。紹興市柯橋區公安分局周一（8日）通報，警方已拘捕王某和鄭某，兩人目前均因涉嫌職務侵佔罪，被依法逮捕。

警方指出，王某近日主動向柯橋公安分局經偵大隊投案自首。王某供稱，她2019年在某公司擔任出納，兼任會計和票證管理等工作時，在網上認識了鄭某並確立戀愛關係，惟同年底雙方見面後，她才發現鄭某是女兒身；由於她用情已深，兩人仍繼續交往。

去年1月起，鄭某開始以各種理由向王某借錢周轉，王某陸續把積蓄轉帳給對方。惟鄭某因沉迷網絡賭博，欠下巨債，王某的積蓄不足以應付，於是她便利用職務之便，通過延遲付款、偽造單據、多領少付的方式，挪用公司資金給鄭某。至案發前，她發現自己侵佔的金額過大，已無力償還，於是投案自首。

警方調查發現，王某在去年6月至今年9月間，合共侵佔公司資金高達94萬元人民幣（約116萬港元）。另鄭某明知王某的錢是通過侵佔資金獲得，仍多次收受款項用於歸還個人賭債、信用卡透支款等債務，故也被警方拘捕。