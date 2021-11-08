天問一號實施第5次近火制動　確保祝融號通訊需求

國家航天局探月與航天工程中心周一（8日）通報，「天問一號」環繞器當天成功實施第5次近火制動，準確進入遙感使命軌道，開展火星全球遙感探測。

據通報，自執行任務以來，「祝融號」火星車已圓滿完成既定巡視探測任務目標，各項狀態良好，正繼續展開探測任務。綜合考慮環繞器全球遙感探測及火星車中繼通訊需求，工程研製團隊優化了軌道設計，確定了近火點約265公里、遠火點約1.07萬公里、周期約7.08小時的遙感軌道方案，在保證開展環繞科學探測的同時，為火星車提供更多的中繼通訊支持，提升任務開展的效率。

在遙感軌道，環繞器中分辨率相機、高分辨率相機、次表層探測雷達、礦物光譜分析儀、磁強計、離子與中性粒子分析儀、能量粒子分析儀等7台科學載荷，將獲取火星形貌與地質構造、表面物質成分與土壤類型分布、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，重點關注隕石坑、火山、峽谷、乾涸河床等典型地貌和地質單元，實施高分辨率探測。

截至目前，環繞器在軌運行473天，地火距離3.84億公里，光行時21分20秒；火星車在火星表面工作174個火星日，累計行駛1,253米，兩者目前狀態良好，各系統工況正常。