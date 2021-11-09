槍殺案33年查無結果　家屬自行懸紅緝兇

黑龍江省雙鴨山市52歲男子曹益國，自其父母及姊姊在家中被槍殺後，33年來一直追查兇手下落。他近日接受官媒訪問時表示，由於案件沒有目擊者，只有一名「熟人」有較強的犯案動機，惟對方已經失蹤，他多次向警方要求啟動網上追逃不果，只好自行追兇。事件曝光後引起輿論關注，官媒記者向當地刑警查詢，對方指案件獲得高度重視並展開調查。

內地傳媒報道，案發1988年6月，曹益國的父親曹X德、母親滕X琴和姊姊曹X玲遭人入屋殺害。鄰居魏女士憶述，曹X德是死在廚房，滕X琴死在房門前，曹X玲死在炕底下，還有一名未滿一歲嬰兒伏在滕的身上，事後獲轉交親戚照顧。曹益國的舅父滕先生表示，妹夫是眉心中槍死亡，妹妹既有槍傷，也有刀傷，外甥女則滿身刀傷慘死；警方當時曾經指，現場門窗沒有被破壞的痕迹，推斷兇手是從大門走入屋行兇。

魏女士及滕先生均表示，刑警當時初步鎖定疑兇是一名與曹家相近的「熟人」，事發前雙方關係惡化，該熟人更當眾毆打曹X玲。

曹益國憶述，事發時仍然在部隊服役且出差，未有即時接獲消息，而是在完成工作後順道回家探望家人時才驚悉事件。他翌年毅然決定退伍，返回雙鴨山緝兇。此後，他與舅父幾乎每年向警方了解案情進展，但得到的回覆總是：「有進展會通知被害家屬的。」後來他打聽到該名「熟人」的父母搬到七台河市居住，便向警方告知消息，同時自己也多次到當地打探，惜無結果。

案件多年來始終無進展，警方甚至未有發出通緝令，曹益國與親友製作懸賞告示，在七台河市多地張貼，懸紅5萬元人民幣（約6萬港元），呼籲市民提供線索，惟始終沒有消息。

直至近日，應當地偵查機關要求，曹益國再次發送了一份「熟人」的照片予警方。曹益國指出，案發當年已經提供照片，不知道為何警方沒有存檔，且警方近日再次要求他們重新到公安局筆錄，令他們感到無奈。內地傳媒記者事後到黑龍江省公安廳官網檢索，發現警方尚未發出該名「熟人」的通緝令；記者又向雙鴨山市刑偵支隊查詢，對方指當地已經成立多警種組成的調查組，強調「重視程度是史無前例的」。