跨境訴請與台妻離婚　約旦男被判敗訴

一名信奉回教的約旦籍男子早前在台灣求學期間，與一名信奉佛教的台灣女子相愛，兩人及後在香港登記結婚。未料，男方學成返回約旦後反悔，跨境訴請離婚。案件近日在台北地院家事庭審訊，法官認為男方回國不到一個月便要求離婚，是婚姻破裂主因，因此判男方敗訴；全案可上訴。

男方指出，他與妻子2018年6月在香港登記結婚，並經台北經濟文化辦事處驗證後，雙方各自返回約旦和台灣，後來便未有見面。男方認為，婚禮在約旦是非常重要的儀式，未在家人祝福下舉行婚禮，會使家人蒙羞，因此曾經與妻子約定保密；惟女方同年9月擅自與其家人聯繫，連累他不被家人諒解，母親也表明不把他納入遺產繼承遺囑中。

此外，男方指家人信奉回教，妻子是佛教徒，不但積極建議他參與佛教活動，至今也不停在社交平台推廣佛教思想，所以他認為這段婚姻不可能被家人接受；加上妻子不可能移居約旦，他也無意赴台工作，婚姻難以維持。由於約旦法院已經認可宣告解除婚姻，因此他向台灣的法院訴請離婚。

女方反指丈夫婚前積極追求，保證會圓滿處理生活背景不同的問題，並承諾婚後在台灣生活；惟丈夫返回約旦後態度改變，又稱母親已經安排他與一名美國女性結婚，要求離婚，她無法接受，因此不願配合。女方強調，自己從未干涉丈夫信仰，更願為丈夫皈依回教，也可以到約旦生活，不滿丈夫以家人反對作為離婚事由。

法官認為，雙方成長環境不同，婚姻中難免有衝突，有賴互相體會婚姻真諦，相互體恤、適度忍讓，才能圓滿和諧。惟男方婚後不到一個月就要求離婚，甚至傳短訊辱罵女方，婚姻破裂的責任主要在男方，男方不得請求離婚，因此未判准離婚。