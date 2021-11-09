開班教授真人性愛　台碩士生被控涉妨害風化

台北地檢署不採信徐男等人的說詞，決定起訴。

台灣台北市警方日前派警員假扮成學生，參加一個「異物梗色工作坊」後，發現該班竟教授「真人實作」性愛，並由一名徐姓男碩士生擔任講師，親自示範為一名廖姓男模特兒按摩及口交，過程由一名張姓攝影師拍攝。台北地檢署周一（8日）偵結後，依妨害風化等罪起訴上述3人。

網上資料顯示，「異物梗色工作坊」原本是販售情趣用品，但自2014年起從事性愛教學，宣稱「幫你消化教科書，整理老司機的經驗，幫助你自在學性、談性」、「經驗豐富的講師，將性愛技巧仔細拆解，藉着最直接的示範，幫助你少走冤枉路，給對方爆棚好感度」等。工作坊課程玲瑯滿目，每堂課1.5小時，收費2,000元（新台幣‧下同，約567港元）至3,500元（約993港元）不等。

警方接獲舉報後，喬裝學員上網報名「男體口交課」，發現由徐男擔任講師，廖男則躺着長桌上。徐一邊講解，一邊撫摸廖男的下體，最後還口交，台下男、女學員則聚精會神看着示範。警方其後採取拘捕行動，徐、廖、張被捕後坦承從事真人性愛教學，但強調教學不違法，受言論自由保障，惟檢方不予採信，決定起訴。