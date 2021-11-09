出口噸位最大艦艇　華向巴基斯坦海軍交付

中國船舶集團周一（8日）通報，該集團為巴基斯坦海軍設計建造的新型054A/P型導彈護衞艦圖格里爾號，當天在上海市舉行交艦入役儀式。據稱，該艦是中國迄今為止出口的噸位最大、技術最先進的水面戰鬥艦艇，對進一步擴大中國艦船產品影響力、全面提升中國艦船在國際市場的競爭力，具有重要的里程碑意義。

通報指，在儀式前，中國船舶集團黨組副書記、董事杜剛會見了巴基斯坦駐華大使摩恩‧哈克，雙方及後共同出席交艦入役儀式並致詞。巴基斯坦駐滬總領事侯賽因·哈德等中外嘉賓也應邀出席儀式。

該型護衞艦裝備了由中國船舶集團自主研發的新型作戰管理系統，並配備先進的傳感器和武器系統，體現中國在護衞艦領域雄厚的研發、設計和建造實力。在建造過程中，中國船舶集團旗下中國船舶工業貿易有限公司聯合滬東中華造船（集團）有限公司項目團隊，更克服新冠疫情帶來的困難，確保該艦按期交付。

據了解，該新型護衞艦項目是中國船舶集團繼2013年向巴基斯坦成功交付4艘護衞艦後，再次向巴基斯坦出口的中大型水面作戰艦艇。