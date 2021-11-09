台小六女生涉集體偷竊　校方︰只能持續輔導

台灣台中市東區一間小學近日驚爆一宗女學生集體偷竊案，該校一名5年級學生早前多次邀請同校數名6年級學姊到家玩耍，未料學姊們竟趁機偷竊。家長事後發現，家中現金損失多達10萬元新台幣（約2.8萬港元），於是通知校方。惟校方指，由於家長未報警，加上與學生說法有出入，目前只能持續輔導涉偷竊的學生。

台媒周一（8日）引述校方指出，在上月8日接獲小五女生的王姓家長通知，指多名小六女生疑利用到其家玩「躲貓貓」遊戲的機會，潛入房間內偷竊；王姓家長聲稱其家中裝有閉路電視，已掌握相關證據，同時已向部分小六女生求證，證實是多次行竊。

校方續指，由於該家長未報警，校方只能通過老師介入諮詢等方式了解情況，惟因學生說法與家長指控有出入，目前僅能證實該些小六女生曾偷竊一次。

校方另表明，事後已向涉事家長發出一封名為「學生偏差行為案例警報」的通知，希望家長協助共同糾正孩子的偏差行為，同時請求家長留意學生放學後的行蹤，以及與同學的互動狀況。校方又強調，將透過早會、班會等時間，全面輔導學生相關法治觀念。

當地警方則指，由於未接獲家長報案，現時無法了解情況或介入調查。