網紅柴犬競拍天價成交　原主人後悔想領回

內地網紅柴犬「登登」早前再度被掛上拍賣網站，最終在上周四（4日）以16萬元（人民幣，下同，約20萬港元）成交。當網民慶幸「登登」終尋獲歸宿時，內媒傳媒周一（8日）報道，其原主人肖先生近日聯絡法院，希望撤銷拍賣並接回「登登」，再次引發風波。

據報道，在「登登」的競拍落槌之後，肖先生再次聯繫法院，希望撤銷拍賣並接回「登登」。負責拍賣的李女士指出，肖先生聲稱自己身處國外，暫時不能回國，但強調想要回「登登」，由於說辭與此前一樣，法院方面已明確拒絕。李女士續指，買家現已結清尾款，接下來將會在線下進行手續交接。

拍得「登登」的買家接受內媒採訪時則表明，他並非一時衝動才競拍登登，而是通過關注「登登」的一系列動態後，很堅定想要給牠一個安穩的家。

對此，有內地律師指出，在拍賣結束但手續未完成的情況下，原主人的確有權對拍賣提出異議，但法院也需要考慮和保護好買方的權益，有權予以駁回。由於登登在寵物學校的寄養費累計已逾4萬元（約5萬港元），拍賣所得的金額已支付其寄養費，剩餘部分將給原主人肖先生，如法院未能聯繫肖先生，餘款將被充公。