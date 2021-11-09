疫情影響紛紛轉行　台旅遊巴「有車無司機」

台灣新冠疫情逐步緩解，旅遊行業回暖，惟近期當地一些景區面臨旅遊巴「有車沒司機」的窘境。

據台媒報道，疫情期間台灣旅遊巴普遍沒有生意可做，大量司機轉行。高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良表示，隨着疫情好轉、用餐限制放寬、各場所陸續開放，旅行團近期大幅增加；但旅行業已經流失很多人才，不少旅遊巴司機轉行改開貨車，近日出現「有車沒司機」的情況。

高雄市旅遊巴業者林士勛稱，其經營的項目原有40名司機，疫情期間15人轉行，最近校外教學、社區旅遊復甦，司機調動出現困難，正招募人手。另一業者韓坤儒則表示，疫情嚴重時客源幾乎歸零，僅剩2輛照常行駛，司機每月輪流工作5至6天，僅能領取基本工資；有人改開物流車、工程灑水車等，還有人轉行送外賣。他指出，有2年大客車駕駛經驗的司機才能成為旅遊巴司機，司機本就難找，如今搶人問題更嚴重。

台灣中華旅遊發展協會理事長李奇岳周二（9日）接受訪問時提到，單靠台灣本地旅遊基本上無法支撐觀光產業的正常收支，應盡快提高台灣民眾疫苗接種率，並取得國際組織的認證，以免影響出境旅客行程。他同時建議，台灣應逐漸優化檢疫隔離政策，動態適時調整對大陸、日本和南韓等主要客源市場旅客的隔離要求，「大陸客源佔市場份額之首，更應該積極來規劃未來開放的腳步」。