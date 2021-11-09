王毅斥某些國家利用海洋　推行單邊強權

中國國務委員兼外長王毅周二（9日）在2021年海洋合作與治理論壇開幕儀式上發表視像致詞，稱海洋與大陸是和合共生的關係，而非海權陸權競爭的零和博弈，更不能再把海洋作為在全球推行單邊強權的工具。

王毅稱，近年來海上安全問題層出不窮，海洋生態環境日益嚴峻，海洋全球治理面臨各種挑戰。這些問題並非哪個國家憑一己之力就能解決，需要通過國際社會團結合作，攜手應對。他指，當前世紀疫情與百年變局交織，經濟和安全面臨複雜嚴峻挑戰，各國的前途命運前所未有地聯繫在一起，人類不應被海洋分割成不同孤島和陣營，而應通過海洋更緊密團結起來，共建海洋命運共同體。

他又表示，中國堅持多邊主義，共同維護海洋秩序，反對某些國家出於維護海洋霸權的目的，在海上耀武揚威、拉幫結派，不斷侵犯其他國家的正當和合法權益。他認為，各國應團結起來，共同高舉多邊主義旗幟，捍衞以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的海洋秩序。

在南海問題上，中國與東盟國家積極致力全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動南海行為準則磋商不斷取得新進展。除即將舉行的中國東盟建立對話關係30周年峰會，明年還將紀念中國東盟簽署《南海各方行為宣言》20周年。王毅認為，中國和東盟應以此為契機，爭取早日達成南海行為準則，把南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。