陸軍機現身台空域　台退將稱有權在國土巡邏

台灣的前國防大學校長、空軍上將夏瀛洲上周六（6日）接受大陸官媒訪問時提到，解放軍軍機出現在台灣西南空域，是在自己的國土上巡邏。他又指，台軍的戰鬥力在過去幾十年一直下滑，現在的年輕人不知「為誰而戰，為何而戰」。對於夏的言論，台行政院長蘇貞昌周二（2日）痛斥其「可恥」。

美國國防部近日公布中國軍力報告，指解放軍目標在2027年迫使台灣依北京的條件進行談判。夏瀛洲認為，大陸屆時絕對有能力解決問題，但還是希望兩岸用和平的手段實現統一。對於台灣的蔡英文總統早前釋放美軍駐台的訊息，夏認為是她為了對內爭取選票，用模糊的詞語讓外界產生不同解讀；又指這是由美方主導，旨在測試大陸的反應。

夏瀛洲表示，一支軍隊的戰鬥力要經過長期訓練的積累，台灣的兵役由過去的3年改2年再改為4個月，「哪有4個月就可以打仗的」。他認為這叫「不教而戰謂之殺」，質疑怎麼忍心把他們（年輕人）推到前線去打仗。對曾說過台軍、解放軍理念不同，但為了中華民族統一的目標卻是一致，他強調不會改變此立場。

對於夏瀛洲的言論，蘇貞昌周二在立法院接受質詢時稱，不肖退將竟然把自己一生的認知、一輩子的宣揚徹底翻轉，認為這非個人言論自由，而是完全背叛一生的信仰，是非常「可恥」。他指出，任何地方都不容將領退役後做出這種事，應該用法律加以制裁。台國防部周日（7日）則回應，夏的言論僅代表其個人，台軍捍衞台灣安全的核心價值不會因此受到任何影響。