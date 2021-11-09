台民居火警2長者燒死　疑同住人燒螞蟻肇禍

台灣花蓮市國福街周二（9日）有民居起火，消防接報到場發現有2具焦屍，另一名84歲老婦傷重送院，經搶救後恢復生命迹象。據初步了解，起火原因疑為一名患有認知障礙的老翁在屋內燒螞蟻所致，但詳細起火原因仍待調查。

火警發生於下午1時許，起火民居共住有6人，當中包括多名長者。平日，方姓婦人與兒子一同照顧67歲張姓遠房親戚、93歲的潘姓男屋主、84歲的潘妻，以及一名64歲陳姓婦人。火警發生後，方女報警，花蓮縣消防局其後出動20輛車、60名消防隊員到場灌救。由於潘男與陳婦需長期臥床，於火警中不幸身亡。至於行動不便的潘妻，則當場無生命迹象，幸送院後恢復意識。其餘3人則自行逃生。

據警方初步調查，患有認知障礙的張男事發前疑在屋內燒螞蟻，之後發生火警。據方女兒子表示，前幾天房間有被燒過的痕迹，他們有把張男的打火機沒收，誰知方女當天準備給長者餵食時發現屋內起火，但不知張男從哪裏取得打火機，以及燒了甚麼東西。

事後警方已將張男帶走調查，如確認為「非故意點火」，將朝公共危險、過失致死罪偵辦。