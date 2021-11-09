成都1傳13特殊病例　升降機傳播新冠

四川省周一（8日）單日新增7宗本地新冠肺炎確診病例，全部由成都市報告。該市於周二（9日）召開新聞發布會指出，當地出現一宗1傳13人的個案，病毒疑經升降機等公共空間傳播。

會上稱，成都於本月2日報告本輪疫情的首宗病例。患者有西北多地旅居史，與當地確診病例有明確的軌迹重疊。經流行病學調查和實驗室基因排序，病例感染的Delta變種病毒，與西北疫情病毒株為同一來源。首宗病例及早期續發病例多為年輕人，活動範圍廣、接觸人員多，除參加公務活動外，還涉及酒吧、餐館、健身房等多類場所。

截至目前，成都市本輪累計報告23宗病例，呈現出傳染性強、同家庭、同工作單位、同餐飲娛樂場所聚集發病等特點。另由於Delta變種病毒的傳播力更強，此次疫情中也出現了1傳13的特殊案例。該傳播鏈的首名患者與關聯感染者，分別為家人、同事和同幢大廈鄰居。部分患者之間並沒有交集，而他們的同生活環境例如升降機檢測出若干病毒樣本。這顯示感染源頭複雜，升降機等公共空間、辦公場所均存在較大的傳播風險。

截至周二凌晨零時，成都市累計劃分的165個重點風險點位全部納入封控管理，密接、次密人員全部實施集中隔離，其他重點人員實施居家隔離。該市自上周五（5日）起，啟動重點區域的部分核酸檢測及重點行業人員的抽檢，單日已累計完成逾230萬人檢測。