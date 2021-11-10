國產人工心肺機首臨床應用　助產品降價

陝西省西安交通大學第一附屬醫院周一（8日）公布，該院與四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心、西安交通大學機械學院聯合研發的國產人工心肺機（ECMO）首次進入臨床階段。

人工心肺機對重症心肺功能衰竭患者提供持續的體外呼吸與循環，為搶救贏得寶貴時間。新冠疫情發生以來，ECMO逐漸為公眾所熟知，然而其核心關鍵技術長期被國外壟斷，設備及耗材價格昂貴。

西安交通大學第一附屬醫院心血管病院院長袁祖貽介紹，該院心血管團隊已從事ECMO臨床應用及相關研究超過20年，也是國內最早開展有關技術臨床工作的單位之一，以及國內最早研發膜式氧合器、灌注管路等醫療器械的單位之一。2017年，該團隊聯合有關方面針對人工心肺機設備全血液接觸面長效抗凝塗層、磁懸浮離心泵、超聲流量探頭、程控監測系統及有關設備膜肺展開深入設計和研發。

西安交通大學機械學院教授莊健介紹，新冠疫情發生前，研發團隊已基本完成ECMO離心泵設備及全系列耗材的樣品試製，並進行了針對抗凝塗層的大動物實驗。在本項目研發中，團隊充分分析比較了國外同類產品的優缺點及臨床使用存在的問題，設計出針對國內臨床需求的國產化設計。此次該團隊研發的首套國產人工心肺機成功於臨床應用，有望顯著降低產品的國內售價，推動有關技術向基層醫院普及，使更多急危重症患者受益。