送餐見女孩遇溺落水救人　佛山外賣員：平常事

廣東省佛山市禪城區周日（7日）有一名女孩不慎掉落河中，危急之際，獲路過的外賣員歐陽海鋒跳進河中及時救起，事後女孩無大礙。歐陽海鋒稱，救人時沒有想太多，「我是從農村出來，從小教育要樂於助人，這種事情很正常，並不是很大的事情」。事後女孩家長想當面向對方道謝，但他已悄然離開現場。

據歐陽海鋒回憶，事發時他如常送餐，突然發現河邊聚集一些人在呼救。他上前一看，發現河裏有一名女孩遇溺，岸上還有兩名小孩在試圖救援。由於現場沒人會游泳，眼見女孩快支持不住，他沒有多猶豫便脫下衣服和鞋躍入河中，並很快游到女孩身邊將她抱住，然後兩人游回岸邊。上岸後，歐陽海鋒看到附近的救援人員趕到才放心離去，由於當時還有數單外賣沒來得及送，他連忙打電話向顧客說明情況，顧客也表示理解。

事後女孩的家長跟他聯繫表示感謝，事件曝光後惹來網民關注。周一（8日）內媒從佛山市禪城區總工會獲悉，當日下午，禪城區總工會聯合區文明辦、區快遞物流業黨委一同向歐陽海鋒送上慰問金。此外，他任職的外賣平台公司得知其見義勇為一事後，亦安排他休假，同時替其申請了「先鋒騎手」稱號，並獎勵1萬元人民幣（約1.2萬港元）。