酒駕女司機疑找公安局長出頭　警方查證無關聯

江西省南昌市上周六（6日）一名駕駛瑪莎拉蒂的女司機，因酒駕遭警員查獲時，不但拒絕合作，還高呼「叫Yu Wei（音）過來」，惹來網民猜測女子口中所指某人的身份。南昌市公安局周二（9日）發通報稱，該市公安系統當中諧音為「yuwei」的民警，無一與該女子認識或有關聯。

南昌市公安局稱，對媒體和網民廣泛關注、因醉駕被該公安局交通管理局東湖大隊現場查獲的孫姓女子，經公安機關偵辦，以涉嫌危險駕駛罪被依法移送至南昌市東湖區人民檢察院審查起訴。

對孫女在民警執法過程中提及的「yuwei」（諧音），在市紀委監委的監督下，南昌市公安局對本系統所有姓名諧音相同的民警進行了調查核實。經查，全市公安系統共有6人，他們均與孫某不認識，且無任何關聯。在孫某整個事件處理過程中，沒有任何人過問、插手、干預。

該公安局又稱，孫女到案後供述，實際上她不認識名叫「yuwei」（諧音）的人，但知道東湖區公安分局局長叫余煒（已調任青山湖區公安分局局長），而她在現場說出該話只因當時喝多了酒，害怕車輛被扣，希望在現場能夠規避或減輕處罰。

由於事件引起廣泛關和媒體報道，中紀委周一（8日）也在官網發文評論事件，強調一些人認為自己人脈廣、關係多、後台硬，辦事可以找關係、走後門，惹事後能找人疏通，於是乎目無法紀、肆無忌憚，鬧出「我爸是李剛」、「給我找你們的誰誰誰來」一類的事件，不僅當事人受到處罰，還把他們口中的人給坑了。