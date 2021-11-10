內地昨增54宗確診　中學爆疫900多師生隔離

內地周三（10日）通報前一日新增54宗新冠肺炎確診病例，其中15宗為境外輸入和39宗本土個案。河南省周口市扶溝縣一間中學近日爆發校內疫情，單日7名學生出現確診或感染，該校900多名師生已被隔離。

新增本地確診病例分別為遼寧17宗，河南8宗，河北5宗，黑龍江4宗，江西、雲南各2宗，四川1宗；新增境外輸入病例為，上海、山東、廣西各3宗，北京、遼寧、吉林、河南、廣東及雲南各1宗。同日新增39名無症狀感染病例，14宗為境外輸入，25宗本地個案分別出現在遼寧、河南、雲南、內蒙古、江西和甘肅。至今內地累計97,939人確診，現有病例1,222宗，累計死亡病例4,636宗。

河南周口扶溝縣實驗中學周二（9日）公布7名學生感染新冠肺炎。該校相關負責人受訪時數度哽咽，稱7名感染者為同班同學，學校首例感染者為9年級女生，她與該縣首例鄭州關聯病例相關。目前學校已放假停課，開展全面消毒工作，該校及周邊已被劃為封控區。周一（8日）晚周口市防疫部門協調8個縣區醫療機構，連夜將該校9年級17個班師生分散轉到各縣隔離，翌日有老師表示，整體學生情緒穩定，對個別情緒波動學生已作安撫，稍後將安排學生上網課。