高速公路管理處前處長貪腐　退贓8000萬人民幣囚13年

黑龍江省一高速公路管理處前處長祝某某，被指控貪污2,000萬元（人民幣，下同，約2,430萬港元）、受賄600萬元（約730萬港元）。他的辯護律師稱，祝某某自願認罪認罰，悔罪態度誠懇，退贓達8,000萬元（約9,740萬港元），遠超指控金額，應從輕處罰。中國裁判文書網近日公布的判決書顯示，黑龍江勃利縣法院一審以貪污罪及受賄罪判處祝某某有期徒刑13年，處罰230萬元（約280萬港元）。

法院審理查明，被告人祝某某於2000年11月至2015年5月，歷任黑龍江省鶴伊公路管理處、哈伊高速公路管理處、北安高速公路管理處處長。其利用職務便利，採取虛列工程支出、虛開發票的手段貪污公款。此外，法院還查明，祝某某在擔任上述三個公路管理處處長職務期間，利用職務便利，在承攬工程、人員錄用、提拔方面為他人提供幫助，先後索要、收受他人賄賂。

祝某某於今年2月21日在海南省三亞市被監察機關帶回，到案後如實供述監察機關未掌握的貪污罪行。判決書還顯示，祝某某曾於2017年10月25日因犯貪污罪被黑龍江省孫吳縣人民法院判決免予刑事處罰。