台清大設海峽研究辦公室涉違法　台教育部長：交流不能觸法

由大陸福建省廈門市政府與北京清華大學合作成立的清華海峽研究院，在位於台灣新竹縣的清華大學（下稱台清大）設立辦公室，遭台教育部認定違反兩岸條例，將移請相關部會裁罰。事件引起各方關注，有學者認為這將令當地大學無所適從。

台教育部周二（9日）表示，上月26日接獲陸委會來函，確認台清大有違反兩岸人民關係條例中有關「大陸地區之非營利法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得在台灣地區設立辦事處或分支機構，從事業務活動」之規定。經查，台清大租用該校育成大樓5樓空間租予自強工業基金會，後者轉租廈門清華海峽研究院，並由該基金會代管，相關事證初判涉違反兩岸條例，後續移請該基金會主管機關經濟部辦理裁罰程序，最高可罰款50萬元新台幣（約14萬港元）。

台清大校方同日向媒體稱，清華海峽研究院為服務部分校友成立的推廣教育及創業機構，是向財團法人自強工業科學基金會轉租校內空間作為辦公室，但這機構非屬清大，校方未曾知悉或參與其中運作。台科大前校長廖慶榮表示，學術界沒人有政治立場，所有校長都願意配合部門政策。但政府幾年前鼓勵兩岸高教交流，現在對清大的處理方式，將讓其他大學在兩岸交流上無所適從。

台教育部長潘文忠周三（10日）在立法院受訪時表示，教育部鼓勵兩岸大學在兩岸人民關係條例允許的程序下交流。而清華海峽研究院是大陸共產黨的組織，清大校園是公有財產，校方不能將空間租出去後卻不管理。教育部周二也再度發函各大學自我檢視及內控，學術交流不能在抵觸法律下進行。