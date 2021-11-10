東北持續暴雪破紀錄　消防15分鐘爬行500米救人

內地東北部地區近日持續下起暴雪，其中遼寧鞍山積雪厚度更打破該省有史以來的氣象記錄。中央氣象台周二（9日）傍晚6時雖然已解除暴雪藍色預警，不過東北地區黑龍江、吉林、遼寧等地部分地區仍有大到暴雪。

這場寒潮帶來的暴雪和冷雨從周日（7日）開始，直到周二（9日）已持續下了3天。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，此輪降雪量罕見，從周一（8日）上午8時起24小時內，遼寧、內蒙古、吉林西部不少站點打破有氣象記錄以來積雪的最深紀錄。遼寧瀋陽市氣象局指出，該市自周日至周二出現自1905年有氣象記錄以來冬季最強降雪過程。該省鞍山市連日積雪厚度達53厘米，更打破該省歷來積雪紀錄。

內蒙古通遼地區從周日上午10時至周二上午8時，降雪持續約46小時，累計降雪量達到81.3毫米，積雪深度達59厘米，也打破了70年來的積雪深度紀錄。該自治區通遼市科爾沁區雙井子村一處房屋周二倒塌，5人被困屋內。消防員到達時，2米多闊的胡同內積雪最淺處深及腰，最高處蓋至屋頂。消防員花了15分鐘爬行500米後，才到達被困民眾家門口。最終消防員挖雪救出屋內5人，當中包括一名僅12個月大的嬰兒。