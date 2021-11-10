華沙漠建第二個美航母標靶　或未投入使用

美國海軍學會（USNI）新聞網站周二（9日）報道，衞星照片顯示中國在新疆的沙漠地區興建了第二個美國航空母艦形狀的疑似導彈標靶。

衞星圖片顯示，新疆基地內只有一個航母形狀的標靶，距離最近城鎮約為數英里，距離此前在塔克拉瑪干沙漠地區發現的美國航母和其他美國軍艦模型標靶約有482公里。與此前發現的標靶一樣，新模型形狀與美國航母相同，它於6月25日或更早開始建造，主要工作在10月完成，現在似乎是剛剛建好。

它與此前發現的標靶不同，不是全比例模型標靶，長度只有173米，約為美國尼米茲級航母的一半，疑似是固定在地面無法移動的，其艦島清晰可見，相信配備更大型的雷達信號反射器。

報道分析指，在沙漠設導彈標靶可讓測試遠離大海，確保其他國家的海軍無法從海底回收任何碎片，增加情報收集困難。目前不清楚第二個航母模型標靶是否已經完工、會否增添更多裝置。從衞星相片觀察，今次的標靶與此前模型標靶相比還缺少很多設備，它可能還未完全投入使用。

在今年9月下旬舉辦的珠海航展上，中國軍工企業展示了一個與在塔克拉瑪干沙漠地區模型標靶相似的縮比模型，當時這一展品的標籤是「陸上體系化綜合電子藍軍系統」，報道認為這模型代表的是敵軍作戰力量。