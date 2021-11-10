男大學生遇行車糾紛遭毆昏迷　3煞均有前科

台灣台中市西屯區周日（7日）凌晨發生一宗行車糾紛，一名剛升讀大學一年級的宋姓青年駕車擦撞一輛瑪莎拉蒂房車後，遭對方車上3人打至昏迷，至今未醒。據台媒報道，涉事瑪莎拉蒂登記在李姓司機的母親名下，推測其為富二代。至於另一打人的張姓男子，則被揭在當兵時曾持鐵櫈打同袍頭部。

警方調查指，18歲宋男於當時駕車從快線切入慢線期間，不慎擦撞由25歲李男駕駛的瑪莎拉蒂。雙方之後下車處理，期間宋男向對方道歉，李男與同行另外2名男子卻對宋男拳打腳踢，持棍把宋男打至昏迷，又威嚇與宋男同行的友人「不能報警」。

警員其後接報到場，將宋男送醫急救，同時將李男等人帶走調查。據了解，李男等3人均無業且有聚眾毆鬥前科，涉事的瑪莎拉蒂則登記在李男的母親名下。據台媒周三（10日）報道，宋男送院時昏迷，顱骨破裂、顱底骨折、嚴重硬腦膜上出血，經緊急開腦手術取出約50cc血塊，惟至今未醒。醫生指未來一周是關鍵期，希望腦壓逐漸下降，目前情況審慎樂觀。但即使宋男醒來，仍會有後遺症。

台中市長盧秀燕周三前往榮總醫院探望傷者和慰問家屬，又向家屬鞠躬道歉。她表示對於暴力犯罪行為嚴厲譴責，強調將嚴查重辦，查得水落石出，給家屬交代。負責該案的台中市警局第六分局表示，李男等3人均有聚眾毆鬥前科，於案中有致人於死的動機，警方已將3人依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪移送台中地檢署偵辦。

東網駐台記者郭良傑報道