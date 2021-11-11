內地速遞員流失　恐窒礙雙11物流

今天（11月11日）是「雙11」網絡購物節，內地不少商家借機促銷，令速遞物流業的人手需求急升。不過內媒周三（10日）報道，多地的速遞公司今年面臨人員流失。有業內人士認為，速遞業早前的價格戰令員工卻步，導致他們轉投外賣行業。

報道指，內地多間速遞業巨頭，早於今年8月開出高薪聘請速遞員，平均月薪達10,246元（人民幣‧下同，約12,488港元），在服務業司機崗位中排名第二，僅次於私人司機。然而，北京、江蘇等地多個速遞站點的負責人均表示，請人仍然艱難。其中有職位刊登後，獲得逾300人次瀏覽，但應徵者僅1人。

已任職10年速遞員的錢先生表示，他平常每天工作11個小時以上，每送一件賺7毫（約8.5毫港元），平均每天派遞300件貨物。臨近雙11，每天貨物急增至500件，工作時間急增。由於近日缺人，部分速遞員須一人包辦兩個區域的速遞服務。

錢先生透露，由於速遞業吃力不討好，身邊的速遞員紛紛轉行送外賣。不過到每年的雙11，亦有部分外賣員會短暫重投速遞業。但他指出，今年的速遞站點至近日仍然缺人，一直不斷招聘。

報道引述業內人士分析，內地各大速遞企業一直試圖通過低價、即打價格戰，來壟斷市場。國家郵政局數據顯示，2012年以來，內地平均每件貨物的速遞價格，已降低約8元（約9.7港元）。業內人士認為，價格戰令速遞站利潤下降，更令速遞業的工作量愈來愈大，才導致行業乏人應徵。