台男大學生為逃兵役偷改個人資料　罰款1萬新台幣

台灣高雄22歲王姓男大學生因為不想服兵役，竟在體檢時偷改身高體重資料，以令自己符合免役標準，結果當場被工作人員識破移送法辦。高雄地檢偵結後，認為王男已有悔意，決定罰款1萬元新台幣（約2,770港元），予以緩起訴處分。

台媒周三（10日）報道，經檢方偵查，去年11月10日，王姓男大生接到義務役徵兵體檢通知，到台軍高雄總醫院體檢後，被核定為「常備役」體位。但王男不想當兵接受軍事訓練，於是改申請「替代役」獲准後，今年8月6日接獲替代役徵集令，2天後到醫院再進行體位覆檢。

在醫院完成體檢後，醫院工作人員在體檢表上登記王男「身高：170公分（厘米）、體重：49.3公斤、BMI：17.1」，並標註為「常備役體位」，王男擔心自己申請替代役會被退回，於是偷偷在體檢表動手腳，把自己的身高改為175厘米、體重48公斤、BMI值17.0。根據軍方標準，王男修改後的體位表符合「免役標準」。

檢察官偵查時，王男坦承犯行，檢方考量他沒有前科，犯後已有悔意，雖涉犯偽造文書及妨害兵役等罪，但犯罪情節輕微，偵結後處分緩起訴，但須向公庫支付罰款並參加一場法治教育，後須依法服義務役。

東網駐台記者郭良傑報道