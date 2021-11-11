中日海洋事務高級別磋商　討論東海及釣魚島問題

中日海洋事務高級別磋商團長會談周三（10日）以視像形式召開，由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。中國外交部指，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見。日本傳媒則指，日方提及中國公務船多次駛入釣魚島周邊海域。

中國外交部通報，雙方強調要全面落實近期兩國領導人通話達成的共識，把東海建設為和平、合作、友好之海。雙方確認恪守中日四點原則共識的精神，加強涉海事務對話磋商，建設性管控矛盾分歧，促進防務、環保、搜救、漁業、防災及人員交流等合作。中方重申了在釣魚島和東海有關事態問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中國主權和安全關切，不要採取可能導致局勢複雜化的行動。雙方同意繼續發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第13輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。

日媒則指，日方就中國公務船駛入釣魚島周邊海域，以及中國在日本周邊的軍事活動趨於活躍，表達了關切，並強烈要求克制。雙方又圍繞中日防務部門間的「海空聯絡機制」，商定盡快開設緊急時的聯絡熱線。此次是繼今年6月後再次舉行會議，也是岸田政府上台後的首次。