中美發表強化氣候行動宣言　多方面展開合作

聯合國全球氣候變化大會在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，中國官媒報道，中國與美國周三（10日）在大會期間發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。雙方承諾繼續共同努力，與各方一同加強《巴黎協定》的實施；在共同但有區別的責任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎上，採取行動應對氣候危機。雙方又同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。

《聯合宣言》指出，中美承諾通過各自在21世紀20年代關鍵10年間採取行動，並在包括《聯合國氣候變化框架公約》在內的多邊進程中展開合作，應對氣候危機。雙方承諾作出努力，包括在《巴黎協定》框架下在21世紀20年代間，採取提高力度的強化氣候行動，使《巴黎協定》的氣溫升幅限制目標可實現，並合作識別和應對相關挑戰與機遇。

中美歡迎世界範圍為應對氣候危機做出的重大努力，但也認識到這些努力及其效果與《巴黎協定》目標之間存在顯著差距。雙方強調，盡快彌補這一差距至關重要。兩國計劃在此決定性的10年間，根據不同國情，各自、攜手並與其他國家一同加強並加速旨在縮小差距的行動，包括加速綠色低碳轉型和氣候技術創新。

雙方計劃在5大方面展開合作，包括21世紀20年代減少溫室氣體排放相關法規框架與環境標準；將清潔能源轉型的社會效益最大化；推動終端用戶行業脫碳和電氣化的鼓勵性政策；循環經濟相關關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；部署和應用技術，如碳捕集、利用、封存和直接空氣捕集。

兩國特別認識到甲烷排放對於升溫的顯著影響，認為加強控制和減少甲烷排放是必要事項。為此，兩國計劃合作加強甲烷排放的測量，交流各自加強甲烷管控政策和計劃的信息，促進有關甲烷減排挑戰和解決方案的聯合研究等。雙方又計劃在國家和次國家層面，制定強化甲烷排放控制的額外措施。

另為減少二氧化碳排放，兩國計劃在4大方面展開合作，包括支持有效整合高佔比、低成本、間歇性可再生能源的政策；鼓勵有效平衡跨越廣闊地域電力供需的輸電政策；鼓勵整合太陽能、儲能和其他更接近電力使用端的清潔能源解決方案的分布式發電政策；減少電力浪費的能效政策和標準。

此外，兩國認識到消除全球非法毀林，將有助於實現目標，計劃通過有效執行各自關於禁止非法進口的法律，共同支持消除全球非法毀林。兩國又重視發達國家所承諾的，在有意義的減緩行動和實施透明度框架內，到2020年並持續到2025年，每年集體動員1,000億美元（約7,800億港元）的目標，以回應發展中國家的需求，並強調盡快兌現該目標的重要性。

此外，聯合國氣候變化大會發表7頁長的協議草稿，呼籲多國在明年底前定出更高的減排目標，以及提交達致零排放的長遠策略，並增加協助弱勢國家應對氣候暖化。