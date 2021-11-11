訛稱教炒股實質詐騙　43人騙取500萬人民幣獲刑

上海市1名徐姓男子本年初因加入微信群學習炒股，在群中管理員指導下載的投資軟件，投資了逾百萬元人民幣（下同），未料原來是一場騙局。警方抽絲剝繭且鎖定疑犯後調查，牽出整條犯罪鏈，遠赴四川成都捕獲兩團夥共43人，8名受害人被騙逾500萬元（約609萬港元）。虹口區人民法院周二至周三（9至10日）宣判，主犯楊某被判兩年監禁。

徐先生1月時獲宣稱是「證券公司客服人員」小邵獲邀進群後，在軟件中投資了190多萬元（約232萬港元），隨後無法提現，連軟件也無法打開，遂報警求助。警方發現主謀楊某在成都設有多個辦公地點，且聘請多名業務員建群，他們得到「客戶」手機號碼後就加人進群，群滿就離場並將群賣給上家，就會收到佣金。

後來，楊某的團夥拆夥，警方發現其中鎖定的疑犯加入了「張某」的團夥，順藤摸瓜至5月行動，揪出多名疑犯。警方發現這種多層犯罪網絡疑犯大多為欠缺法治意識的「95後」，而區檢察院認為有必要以非法利用訊息網絡罪追究責任，於是提起公訴。最終，除張某判處1年9個月監禁、罰款2萬元（約2.4萬港元）外，其餘人被判罰款和獲刑6個月至1年3個月不等。