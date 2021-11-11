清潔工好心借鏟給路人除雪　遭管理員無情辭退

遼寧省營口市日前有一名清潔工人因借鐵鍬給路人使用2分鐘，因而被辭退。事件曝光後，網民紛紛為清潔工人抱不平，認為他只是想幫人，又批評處理事件的女管理員不近人情。到周三（10日），事發的營口蓋州市委宣傳部透過官方微信號發通報稱，涉事的清掃隊長已被辭退，清潔工人則經批評教育後繼續留用。

從周一（8日）網民在微信發布的短片所見，一男一女在路上開車時被大雪所困，於是向清潔工人借用鏟雪。一名身穿牛仔衣的女管理員看到後，便示意清潔工人不用再上班，又稱：「你（清潔工人）怎麼還在這不幹活？不用你了。」路人當時替清潔工人求情，又與女管理員爭論，認為其不應該這樣辭退清潔工人。網絡也有不少人對事件深表憤慨。

周三記者在蓋州市委宣傳部官方微信視頻號「蓋事辰州」發布通知稱，經蓋州市環境衞生服務中心了解，周一中午，清潔工人蔣某某除雪期間，有市民借其雪鍬清除自家車旁積雪，蔣某某離開工作路段。期間清掃隊隊長朱某某一直在尋找蔣某某，並發現他喝酒後才返回崗位工作。其後朱某某在批評蔣某某時措辭不當，惹來圍觀市民與其發生言語衝突。事後朱某某非常懊悔自己的管理方式情緒化簡單粗暴，對市民關注清潔工人的心情沒能給予正確理解，造成不良社會影響。

中心於周一對朱某某停職調查，周二（9日）經中心黨委研究決定，對其給予辭退。另對蔣某某擅自離開工作崗位並於上班時喝酒，環衞中心清掃隊給予批評教育，繼續留用。