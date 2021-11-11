台今晨氣溫最低跌至6.8℃　雪霸公園迎初雪

台灣周三（10日）深夜發出入冬以來首個低溫特報，受東北季風及輻射冷卻影響，北部氣溫偏低，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣7縣市都在低溫警戒範圍。周四清晨台灣本島最低溫出現在苗栗縣的6.8℃，有專家指這波冷空氣已成為40年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。

台灣周四中部以北及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；全台各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。周五（12日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸、東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

台北市氣象局測站於周四凌晨3時10分降至13.9℃，符合大陸冷氣團14℃以下的標準。氣象專家吳德榮指出，多地創下入秋以來最低溫紀錄，苗栗西湖6.8℃，新竹關西7.0℃，桃園大溪8.2℃，基隆七堵9.6℃，新北雙溪9.7℃，台北北投10.3℃。

雪霸公園周三迎來入秋後第一場雪。該公園管理處副處長陳俊山表示，周三清晨6時許，高山協作員全蔣清與山友在三六九山莊見天空飄雪，拍下影像傳回管理處。三六九山莊高約3,100米，山莊以上的山區，尤其是雪山北邊降雪情況更盛。氣象局預報員張承傳稱，從歷年高山降雪時間點來看，目前僅玉山有記錄，最早初雪出現在1986年10月1日，正常降雪期間大致為11月8日到12月25日間，高山現在降雪也是正常範圍。