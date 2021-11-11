內地昨增62宗確診　朝陽海淀區兩日6宗本地個案

內地周四（11日）通報前一日新增62宗新冠肺炎確診病例，其中47宗本地個案，其餘15宗為境外輸入。北京近日疫情反覆，海淀區周四凌晨出現4名確診者，連同周三（10日）於朝陽區新增2宗確診病例，兩日共新增6人確診。

新增本地確診遼寧21宗佔最多，其餘分別為河南13宗，黑龍江7宗，河北3宗，雲南2宗，吉林1宗；新增境外輸入病例為雲南6宗，上海4宗，湖北2宗，天津、廣東和廣西各1宗。同日新增35宗無症狀感染病例，12宗為境外輸入，23宗本地個案分別在遼寧、河南和江西。至今內地累計98,001人確診，現有病例1,246宗，累計死亡病例4,636宗。

北京市衞健委通報，前一日當地新增2宗本地確診病例，其中1人從遼寧大連赴京出差，另一人居住於朝陽區來廣營鄉某小區，兩人同樣為吉林省周三通報確診病例的在京密切接觸者，經核酸檢測顯示受感染並確診。朝陽區於周三晚已對該病例相關活動軌迹所涉區域實施臨時管控，同步開展流調工作，對密接、次密接及高風險人士全面排查追蹤，對所涉區域及相關人士進行核酸檢測。

另據北京海淀區官方微博發布該區疾控中心通告，該區周四凌晨涉及一宗確診病例的密切接觸者及其同住家人共5人核酸檢測均受感染，其中4人已確診，1人為無症狀感染。該區立即連夜入戶開展全民核酸檢測，同步開展流調溯源，對排查出的病例及密接者涉及的相關區域及時管控，並開展人和環境核酸檢測。

另北京東直門某商場周三晚接獲政府通知，因有密接者曾經到訪，商場於周四起暫停營業。當晚商場配合市疾控中心進行防疫流調，所有出入口管控，顧客員工只進不出，在商場出口接受檢測後方可離開。