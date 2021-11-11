網傳脫口罩飲酒唱K　陳時中回應未違規定

台灣周三（10日）晚上瘋傳一段衞福部長陳時中脫口罩飲酒唱K的影片，遭國民黨台北市市議員游淑慧批評是「自己還是違反了自己的防疫規定」。陳同晚深夜回應稱，該影片攝於去年6月15日的聚會，當時台灣非三級警戒期間。片中除陳時中喝酒高歌外，更出現多名疑似陪酒女子，引發網民熱烈討論。

陳時中表示，當日在公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請聚會，唱了2首歌就離開。從畫面可見，陳時中與多名男女喝酒高歌，看起來十分盡興。

游淑慧指出，當時餐廳防疫措施規定每枱最多8人，並採取座位隔板區隔、餐點加蓋、公筷公匙或專人分菜、個人餐等至少一項措施，質疑影片中出現的人數超過8人，亦沒有執行上述任何一項措施，「顯然部長在、無所謂」。她又提到，不管是否防疫時期，陳時中是公務員，「和企業界飲酒作樂、接受招待、現場更疑似有女陪侍…有沒有違反公務員廉政倫理規範」。

台媒翻查中央流行疫情指揮中心於去年6月7日起，實施全台大規模解封。根據規定，舉凡出入場所須量體溫、實名制、維持社交距離或戴口罩。政府以鼓勵方式宣導市民採取上述措施，同時推廣安心餐廳、安心販賣處。