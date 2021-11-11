享同等市民待遇　逾1.5萬港澳居民在穗參加養老保險

廣州社保中心為在穗工作和生活的港澳居民提供等同當地市民待遇。

廣東廣州市社會保險基金管理中心今年以來積極參與推動穗港澳社保經辦規則銜接，實施同等政策標準，支持港澳居民在穗就業，保障在穗工作生活的港澳居民在參保繳費、領取待遇等方面享受社會保險同等市民待遇。截至上月底，港澳居民在穗參加基本養老保險（包括按月領取養老保險待遇者）共有15,568人。

據內媒周三（10日）引述廣州市社保中心稱，除參加基本養老保險外，港澳居民在穗參加失業保險有8,500人，參加工傷保險8,542人，領取養老待遇5,852人。近年，廣州市社保中心全面推進社保業務下放街鎮，將67項區（縣）社保公共服務事項納入業務下沉範圍，港澳參保民眾可就近在廣州市174個街鎮及南沙村居任何網點辦理個人權益記錄查詢打印等社保業務。

同時，廣州市社保中心與澳門街坊會聯合總會廣東辦事處等4個澳門機構簽署「灣區社保服務通」合作意向書，開展社保業務跨境「代受理」，推動穗澳兩地實現資格認證「跨境辦」。此外，通過推動社保數據互聯互通，目前「廣東人社」App已上線15個社保服務事項，對接「穗好辦」App服務事項12個，已實現港澳各類業務查詢打印及受理經辦100%全網辦。