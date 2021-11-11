暴雪造成逾5.8萬座農業設施受損　省促生產自救

受東北寒潮及地面氣旋強烈發展影響，遼寧省於周日（7日）至周二（9日）出現歷史罕見暴雪、雪雨。據評估，此次暴雪天氣為最嚴重的全省一級暴雪災害級別，截至周二，該省設施農業受災面積9.16萬畝、受災設施58,291座。該省要求各地捉緊天氣轉好時機，全力投入生產自救。

報道指，遼寧省內62個國家氣象觀測站於上述期間平均降雨量41.1毫米，39個氣象站出現特大暴雪，最大降雪量80.3毫米（出現在鞍山站）。惡劣天氣對省內設施農業、畜牧養殖業生產和「菜籃子」產品保供造成不利影響。這次受災地區主要集中在中西部地區，畜牧業受災養殖場（戶）4,836個，倒塌畜禽舍面積349.3萬平方米。該省要求各地力爭在未來10天內修復棚架，15天內覆蓋帳篷。

該省組織發改、工信、電力等部門做好烘乾設備用電、用煤供應，確保收穫的糧食不因強降雪而發生霉變。對因災造成經濟損失或存在返貧風險的脫貧戶，要及時啟動「防貧保」理賠工作，消除返貧風險。要充分發揮鄉鎮動物衞生監督機構和村防疫員作用，做好因災死亡畜禽的收集和無害化處理工作。各地區、部門齊心協力穩住農業「基本盤」，守好「三農」基礎。

內地氣象網站稱，周四（11日）起一連三日全國大部地區降雨稀少，只有黑龍江東北部局部地區今天有中到大雪，周五（12日）東北地區的降雪將徹底結束，西南地區多是小雨或陣雨天氣。氣溫方面，全國大部地區氣溫將逐步緩慢回升。