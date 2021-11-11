喜報式實時成交額不再　內地電商雙11戰報冷處理

周四（11日）是雙11的購物高潮，但截至早上11時，未見平台公布實時成交額。在往屆的天貓雙11全球狂歡季，天貓、京東會在凌晨零時許公布實時成交額。惟在今年天貓雙11的線上媒體活動，也未見向媒體展示實時成交額數據的大屏幕。

知情人士表示，天貓、京東今年均不會發布實時數據，京東將公布雙11當天的整體數據，天貓則不確定會否公開最終交易額。從目前天貓發布的戰報來看，截至凌晨零時45分，已有411個去年成交額過百萬（人民幣，下同）的中小品牌，今年銷售額突破千萬；40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年成交額突破1億元（約1.2億港元）大關。

從11月1日到11日零時45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過1億元。其中不僅有華為、鴻星爾克等人氣國貨品牌，也有蘋果、歐萊雅等國際品牌。

京東今年亦一改往年雙11的節奏，將搶購熱潮提前至周三（10日）晚上8時，戰報也率先發出，同樣未涉及實時成交額。京東發布的數據顯示，周三晚8時剛過，家電成交額5分鐘破20億元（約24億港元），趨勢品類娛樂電視、分區洗洗衣機、新風空調、洗地機同比增長均超5倍，高端筆記簿型電腦成交額同比增長260%，嬰幼兒食用油和調味品成交額同比增長30倍。