檢視中國落實首階段貿易協議　戴琪稱取得進展

美國貿易代表戴琪周三（10日）向記者表示，拜登政府就中國遵守第一階段貿易協議進行的會談正取得進展，但她拒絕預測持續會談的結果。

戴琪在華盛頓對記者稱，拜登政府旨在讓中國對去年1月兩國簽訂為期2年的第一階段貿易協議負責，並正評估中國的表現中所有薄弱的環節，包括未購買商用飛機。被問是否在會談中推動中國採取措施允許購買波音飛機時，她未有正面回應，僅稱就雙方第一階段協議執行中可能的不足之處，可預料我們正在討論並評估所有的不足。

戴琪透露，中美第一階段貿易協議的談判，已跟更大的議題扣連在一起，例如中國「極度活躍」、由國家帶動產業的政策，妨礙美國企業競爭。她認為第一階段協議是第一步，而這一步假如要花很長、很長的時間，便不符合美方的利益。

對於拜登和中國領導人最快將於下周舉行視像會面，戴琪認為會面是有建設性，雙方對彼此的了解將有利於處理兩國複雜的關係。但她強調，兩人的接觸並非促進貿易磋商的必要條件。她表示不希望任何人認為雙方的磋商沒有取得進展，「我們在對話，我們在工作，所以不需要『家長』（Dads）介入」。

被問到美國是否正考慮放寬對中國商品徵收的關稅，以減輕美國經濟的通脹壓力時，戴琪指美國貿易代表辦公室將根據301條款對中國商品微收關稅，視為尋求有利地位的戰略一部分，以便更有效地與中國競爭。這意味拜登政府短期內不會取消對中國商品的關稅。