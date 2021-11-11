台移居港人投訴工程擾民　遭官員罵「滾回香港」

移居台東的港人胡梓康周四（11日）前往台東地檢署，控告台東縣府建設處長許瑞貴日前罵他「滾回香港」，涉嫌恐嚇。許瑞貴則回應是胡先破口大罵，且未有說過「滾回香港」。

事緣台東縣府正在進行太平溪右岸3號堤防水防道路工程，當地居民質疑工程設計不當且公聽會有瑕疵，多次向縣府請願。4年前從香港移居台東的胡梓康夫婦，多次與區內居民四處奔走。上月21日，許瑞貴前往工地視察時，胡當面詢問「我們平民百姓可不可以提告政府」，許聽完則罵道：「你去告啊！你們香港人滾回去香港，罵你們的政府，去罵共產黨，在台東寫甚麼陳情書！這裏是台灣不是香港」。

胡當下一時間被嚇倒，回過神想拿手機拍攝時，許已轉身離開。許對此回應，胡當時先向他挑釁，且胡與妻子對話中稱台東縣政府沒有公義，又拿香港與當地制度相比，他才說「你一直講香港怎麼樣，那你去對你們香港講啊」。許又表示，當天全程對話不到2分鐘。

胡指出，許身為公務人員行使職權，卻漠視《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》、《消除一切形式種族歧視公約》等法令，已侵害平等人權，讓他感到港人在台被歧視，因此提告其恐嚇。