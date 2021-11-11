台富二代暴打男大生致重傷　富商爸公開道歉

台灣台中宋姓男大學生周日（7日）清晨開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，瑪莎拉蒂車上的彰化縣食品業張姓富二代與李姓、陳姓友人，將宋男打到頭部受創昏迷。消息曝光引爆網友怒火，湧往食品公司的facebook留言。台中地檢署漏夜偵訊後，周四（11日）凌晨向台中地院聲請羈押3人。張男的父親張朝棟周四早上召開記者會致歉，並指會與妻子往醫院探望宋男，希望當面向宋母道歉。兩人抵達醫院後淚崩下跪求見宋媽媽。

事發後，張男被起底是彰化溪湖專營堅果、果乾的百桂食品富二代。百桂食品的facebook遭網友圍剿，張男的哥哥等家人也遭起底。張朝棟在記者會上為兒子的行為，向宋男家屬致上最深歉意。

張朝棟表示，他與太太育有兩子，張男與張男哥哥，十多年前與太太離異，哥哥跟他在溪湖工廠上班，張男則在台中與媽媽同住，平時張男會協助工廠跑業務抽佣金。他白手起家打拚食品廠，對於子女的教育甚嚴，可能因此讓孩子叛逆有偏差行為。

張朝棟續指，兒子結交朋友喜愛玩車，瑪莎拉蒂是兒子用媽媽的名字貸款買來的二手車，分期都是他自己繳，平時與張男沒有太多聯繫，最後一次見面是半個月前，闖禍後接到記者電話才知道兒子出事。張朝棟強調，希望有機會能跟對方致歉，他教子無方絕對會負起應負的責任，兒子動手打人就是不對，他也要為自己的行為付出應負的法律責任。至於網友的批評與指教，他都虛心接受也會檢討。