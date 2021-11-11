台城中城大樓強拆改建公園　地主不滿未協商

有「第一鬼樓」之稱的台灣高雄市鹽埕區城中城大樓，上月中發生火警造成46死、41傷慘劇後，市長陳其邁周四（11日）召開記者會表示，該大樓經3大公會聯合鑑定確定為危樓，市府將會依法公告強制拆除，原址將改建成公園。惟有大樓內店舖地主不滿災後市府一直沒進行協商，且大樓是私人產業，市府不能說拆就拆，斥做法橫蠻。

陳其邁表示，為保障原住戶及所有權人之居住權及財產權，以公益性的跨區區段徵收方式，將城中城土地改建為公園，另於附近一間中學舊址東側約1.2公頃作為區段徵收抵價地及社宅基地，讓無房無地的住戶可獲優先安置，有房屋者可依重建造價領取救濟金，至於土地所有權人則可選擇領取現金或在上址配地。

副市長林欽榮則指出，城中城後續將由工務局負責危樓拆除及興建公園，由於拆除大樓涉及公共安全問題，將要求建管處依法行政，盡快頒布危樓，為給住戶一些時間，希望至少1個月內執行拆除。若計劃獲社會認可，預計明年5月開闢公園，最快明年9月中啟用。

經高雄市土木技師、結構技師及建築師等三大公會聯合鑑定，城中城大樓經火害後，已明顯影響結構物原有安全性，且耐震能力初評危險度分數為82.49分，超過60分的標準；研判建築結構安全嚴重不足，耐震能力不符現行耐震規範，基於公共安全，建議拆除。

在城中城擁有多個店舖的胡姓業主，得知大樓將改建成公園的消息後，感到十分錯愕。他指，城中城上層住戶都沒有產權，市府已協商；沒有土地、只有建物執照的住戶也已獲得房屋補助；像他有土地、也有建物執照，至今卻沒接獲任何徵詢。他稱，政府如果要蠻幹的話，「鬧到行政院、監察院那裏，我想不會好看」。陳其邁稱，市府提出的方案有先跟地主做過一些調查，也了解他們的需求，不過區段徵收仍屬草案，仍要經過公聽會跟意願調查等程序進行。