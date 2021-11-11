內地水資源供需矛盾　官方促各地推進節水

國家發改委周四（11日）在官方微信公眾號發文，就近日與水利部、住房城鄉建設部等部門印發的《「十四五」節水型社會建設規劃》回答記者提問。當局強調，目前內地的水資源短缺形勢依然嚴峻，水資源供需矛盾依然突出，各地區各部門須大力推進節水工作，改善及提升用水效率。

發改委指出，有關《規劃》提出至2025年，基本補齊節約用水基礎設施短板和監管能力弱項，在節水型社會建設取得顯著成效，用水總量控制在6,400億立方米以內，萬元國內生產總值用水量及工業增加值用水量，均要達到比2020年下降16.0左右%，進一步有效利用農田灌溉水。

《規劃》又提到，要完善水價、發揮市場機制和價格槓桿在水資源配置、節約保護方面的作用。城鎮、工業、農業等重點領域水資源集約節約利用水平依然偏低，地方部門需深入推進農業水價綜合改革，合理制定農業水價；完善居民生活用水階梯水價制度和非居民用水超定額累進加價制度。

除了提升民眾節水意識外，《規劃》提到要強化剛性約束，堅持以水定需，建立分區水資源管控體系，加快形成與水資源相適應的產業發展格局，優化農業生產布局，如開展水資源論證，堅決遏制不合理用水需求，暫停水資源超載地區新增取水許可等。