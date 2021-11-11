台瑪莎拉蒂富二毆人案處理不當　警方認錯受罰

台灣台中的18歲宋男被富二代張男與其友人痛毆一案，警方的處理手法引起社會關注。張男與兩名友人打人後被警方認定「非現行犯」僅作筆錄，直到宋男顱內出血命危，警方才改以3人有致人於死犯意，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇等罪名函送。市長盧秀燕震怒，警方才緊急向檢察官申請拘票將3名疑犯拘提。台中市警局調查後認為警員處理有疏失，周四（11日）決議將市政所長李國彰、偵查隊長陳聖偉記過調職、六分局長蔡元戎記過一次。

由於警方在事發當下的處理引起極大爭議，台中市警局長蔡蒼親自召開記者會，重申會針對涉案人，擴大偵辦，並檢討警員在第一線勤務作為，並針對治安事件，造成市民恐慌致歉。蔡蒼表示將改進未來警員執勤作為，對於因細故動輒暴力相向，甚或聚眾鬥毆暴力滋事行為，嚴正譴責，並嚴辦重罰。

市警局也表示，第六分局受理案件過程未妥適處理，也未適時說明案件偵查進度，致民眾產生疑慮，確有疏失，對宋男家屬深表歉意。對於第六分局處理案件衍生疏失，已由督察系統深入調查，追究相關人員責任。警方對於宋男發生車禍而遭疑犯毆打致重傷，為人父母者感同身受，台中市警局全體警員為他集氣，祈望能夠早日康復。