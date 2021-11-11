第十九屆六中全會　通過第3份歷史決議

中共中央產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）周一至周四（8至11日）在北京舉行，官媒周四公報指出，會上通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，是中共黨史上第3份歷史決議。另全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）將於明年下半年在北京召開。

官媒報道指，全會充分肯定黨的十九屆五中全會以來中央政治局的工作，在過去一年來面對世界百年未有之大變局和新冠疫情全球大流行交織影響，外部環境更趨複雜嚴峻等各項任務極為繁重艱巨下，中央在維護國家安全得到全面加強，經受來自政治、經濟等方面的風險挑戰和考驗，為黨和國家長治久安等提供有力保證。

全會指出，在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，成為推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

同時，全會表示中央堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。