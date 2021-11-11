蔡元培長女西湖故居　1.2億人民幣起拍價成交

拍賣網站顯示，獲拍賣的故居是一處危房。

已故北京大學校長蔡元培，其長女蔡威廉位於浙江杭州西湖邊的故居近日進行網絡拍賣。惟從拍賣網頁可見，該故居至周四（11日）拍賣快結束時，經1人報名競拍後，最終以1.2億元（人民幣，下同，約1.45億港元）的起拍價成交。

位於杭州西湖景區內掛牌1.2億元的蔡威廉故居，在上月10日起開始網絡拍賣，至開拍時無人報名，按照規則，如至周四早上日10時仍沒有競拍者，該標的物將宣告流拍。惟內媒留意到在拍賣快截止時，有1人報名競拍，出價1.2億元。

據拍賣網站顯示，該故居是一處危房，拍賣吸引逾3.5萬人次圍觀。規則顯示，參與競拍者需繳納1,000萬元（約1,210萬港元）保證金，每次加價幅度50萬元（約60.5萬港元）。惟經一輪競價，最終由出價者的起拍價成交，成交後根據拍賣規則，需另支付0.5%至1%的軟件服務費。

拍賣資訊顯示，這處房產為蔡元培之女蔡威廉及女婿林文錚舊居，位於杭州市西湖區玉泉路1號，在西湖風景名勝區植物園內，建築面積276.08平方米，土地使用面積是269平方米，土地使用權類型為劃撥，房屋用途是住宅。