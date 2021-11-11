傳原主人想領回網紅柴犬　法院核實為假消息

內地網紅柴犬「登登」早前在拍賣網站以16萬元（人民幣，下同，約20萬港元）成交後，一度傳出其失蹤多年的主人肖先生聯絡法院要求撤銷拍賣，再次引起關注。不過，內媒記者周四（11日）從北京市朝陽區法院獲悉，經法院核實上述消息為不實訊息，登登的原主人至今未聯繫過法院。

內媒報道指，登登在2018年第一次作為拍賣品被登上司法拍賣平台。在等待拍賣的過程中，其遠在國外的主人肖先生看到媒體報道後主動聯繫法院，清償拖欠的寄養費、訴訟費、公告費等6.3萬元（約7.5萬港元）後，與寵物學校協商，繼續支付寄養費直至將狗接回。因雙方達成調解，登登後來被撤拍。

惟登登主人其後又失去聯繫，直至今年再度被放上司法拍賣平台，並在媒體報道下引起各方關注，終在上周四（4日）以天價成交。法院表示，以16萬元落錘價拍下登登的新主人目前已全額交付拍賣款，法院之後會將拍賣成交確認裁定送達給他。由於登登的新主人不在北京，法院將另行安排時間對登登進行移交。

儘管「登登的原主人再次現身」為不實消息，網民好奇拍賣已落錘成交，原主人還能申請撤拍嗎？法院表示，根據規定在拍賣開始前，如果被執行人履行了法律文書確定的債務，或者申請執行人及其他執行債權人主動撤回申請，法院將撤回拍賣委託。除非有案外人對司法網拍標的提出異議等法定暫緩、中止執行的情形，法院可依法暫緩或中止拍賣。