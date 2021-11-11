銷售盜版影視作品月賺7萬人民幣　夫妻被刑事拘留

浙江省溫州市警方周四（11日）表示，近日成功破獲一宗熱播劇侵權盜版案，犯人涉及國內多個地方，其中在山東青島市拘捕共犯羅姓及徐姓夫妻，二人至今年8月中旬，以鏈接形式在諸多微信群大肆銷售相關網盤片源，短短一個月銷售額就高達逾7萬元（約8.4萬港元）。

警方近日在工作中發現，有網民在聊天軟件中銷售盜版政法題材熱播劇《掃黑風暴》，並以此大肆牟利。調查期間，警方通過多種手段研判分析發現，該盜版送審樣片傳播範圍極廣且速度極快，傳播源遍布全國各地，涉及眾多網絡資源平台和虛擬社交平台。

警方通過對犯罪線索進一步分析，兵分多路及輾轉廣東、四川、山東、北京等地詢問查證數十人，並對多名涉案人員採取刑事強制措施，包括羅姓及徐姓夫妻，扣查手機、手提電腦等作案物品。

徐女指出，組織成員以12.88元（約15.4港元）的價格購買全集網盤鏈接後，她夥同其丈夫再以4.88元至5.88元（約5.8至7港元） 不等的價格在相關網絡群銷售。除了《掃黑風暴》等影視作品外，還涉及傳播各類事件、網紅黑料等淫穢視訊資源多達逾200部。目前二人因涉嫌侵犯著作權、傳播淫穢物品罪被依法採取刑事強制措施。