凶宅司法拍賣前24小時試睡直播　逾4萬人觀看

位於江蘇蘇州市的一處凶宅於周三（10日）司法拍賣，該房屋在拍賣前一天進行24小時的試睡直播，吸引逾4萬人觀看，惜無人競拍。法院之所以與拍賣平台一起發起這場「凶宅試睡」直播，目的就是為了營造凶宅不凶的氛圍。

在司法拍賣平台的一則拍賣公告顯示，該建築面積為82.58㎡的凶宅，於周三早上10時開拍，截止時間為周四（11日）早上10時，起拍價120萬元（約146萬港元）。公告有提及該房屋內發生過燒炭自殺死人事件。

周二（9日）上午10時首次凶宅試睡直播正式開始，法官和試睡員一起來到該處房屋，直播期間觀看人數不斷增加，一度超過4.1萬人。提起凶宅不免讓人望而卻步，受好奇心驅使的觀看者紛紛詢問試睡直播的原因、試睡員的心理狀態、凶案發生原因以及拍賣的相關問題。

所謂凶宅，按照傳統觀念來說是指發生過非正常死亡事件的房屋。這次拍賣的房屋是因為房主生前賭博欠下債務，最後選擇在家中燒炭自殺身亡。作為其遺產的一部分，該房屋由房主的妻子和小孩繼承，目前正常居住中。法官表示，後來債主起訴到法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，這處房產作為遺產中重要的部分來拍賣。